İETT’nin boyama ihalesi sonuçlandı

İstanbul'da tüm özel halk otobüsleri, İBB Meclisi’nin 17 Eylül 2020 tarihli kararı ile İETT çatısı altında birleştirildi. İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında kasım 2020'de imzalar atıldı ve yaklaşık 3 bin özel halk otobüsünün İETT çatısı altında hizmet verebilmesi için çalışmalara başlandı.

Erguvan ve turkuaz renkteki 3 bin otobüsün, İETT otobüsleri gibi sarı renk olmasına karar verildi. Dönüşüm çalışmaları kapsamında İETT, tek renk olacak otobüslerin sarıya boyanması için 23 Şubat 2021 tarihinde ihaleye çıktı. İhale geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Yaklaşık maliyeti 33 milyon 877 bin 515 TL olarak belirlenen ihaleyi, 16 milyon 73 bin 389 TL'lik en düşük teklifin sahibi Öz Hicret Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş kazandı. Şirket ile İETT arasında 26 Mart 2021 günü sözleşme imzalandı.

DÖNÜŞÜM YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Otobüslerdeki renk değişiminin eylül ayında tamamlanması planlanıyor. Yeni sistemde tüm sürücüler tek tip kıyafet giyecek. 3 bin halk otobüsü için kentin iki yakasında yeni garaj sahaları tahsis edilecek. Tüm otobüslerin teknolojik dönüşümünün ve şoförlerin eğitiminin tamamlanmasının ardından 2021 yılı sonuna kadar geçiş sürecinin tamamlanmasını hedefleniyor. Böylece özel halk otobüslerinin de eklenmesi ile İETT'nin kapasitesi ikiye katlanarak 6 bin otobüse çıkacak.