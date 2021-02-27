İflas eden vatandaş pankart yaptırdı: Namuslu bir şekilde battık

Tüm dünyayı saran Covid-19 salgını sonrası gelen kısıtlamalar birçok esnafı zor durumda bıraktı. Bazı esnaflarsa tamamen kepenk kapattı. Bunlardan biri de corona virüs tedbirleri kapsamı nedeniyle kafesi kapalı olan 3 çocuk babası Trabzonlu İbrahim Odabaş; maddi sıkıntılar nedeniyle işyerini devren satılığa çıkardı. Odabaş, kafeyi açarken bankadan aldığı krediyi, pandemi döneminde kullanmak zorunda kaldığı kredi kartlarını, kirasını ödeyemediği için iflas edince, işyerine astığı satılık ilanına “Namuslu bir şekilde battık” diye yazdı.

AÇIK OLAN BERBERE DESTEK VAR BİZE YOK

İş yeri kapalı olduğu için borçlarını ödeyemeyen Odabaş, icralık olmamak için faizle para almak zorunda kaldığını dile getirerek, “Neredeyse bir yıldır kapalıyız. Devlet yardım yaptığını söylüyor. Yardımı açık olan berber, çalışan taksici alıyor. Ama bizim gibi iş yerleri kapalı olan esnaf alamıyor. Yardıma bizim ihtiyacımız var. Borçlarımı ödeyemedim. Faiz ile elden para almak zorunda kaldım. Ama borç alacak yer de kalmadı. İş yerimin elektriğini kestiler. Hatta aboneliğimi bile iptal ettiler” diye konuştu.

CEBİMDE BİR KURUŞ YOK

Pandemiden önce yanında 13 kişinin çalıştığını vurgulayan Odabaş, “Lebaleb dolu kongreler yapıyorlar. Üstelik bununla övünüyorlar. Orada corona yok. Kayak merkezleri, yol üzeri lokantalar açık; oralarda da corona yok. Corona sadece bizim işyerlerimizde mi var? Seçim zamanı kapılardan eksik olmayan vekiller şimdi neredeler? Neden gelip ne halde olduğumuza bakmıyorlar? Sata sata her şeyimizi bitirdik. Tükendik artık. Cebimde şuan bir kuruş dahi yok. Borç olarak aldığım parayı ödemek için iş yerimi devren satılığa çıkardım. Namuslu bir şekilde çalışıp, namuslu bir şekilde vergimi verdim. Ama namuslu bir şekilde battık” ifadelerini kullandı.