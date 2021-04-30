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İftar saatleri 2021: İftar saat kaçta? İşte il il iftar saatleri…

Ramazan ayı bütün bereketiyle devam ediyor. Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Ramazan imsakiyesindeki iftar vakitlerine göre oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Her ilde iftar saatleri değişiklik gösteriyor. Müminler de hayatlarını bu saatlere göre düzenliyor. İşte il il iftar saatleri….

Güncellenme: 16:59, 30/04/2021
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İftar saatleri 2021: İftar saat kaçta? İşte il il iftar saatleri…

Milyonlarca Müslüman heyecanla iftar saatini bekliyor. Oruç ibadeti İslam’ın beş şartından biridir. Ayrıca orucu açmadan evvel edilen duaların kabul edildiği rivayet ediliyor. Siz de haberimizden iftar dualarını ve yaşadığınız şehirdeki iftar saatini haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte İftar saatleri ve İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti…

İL İL İFTAR SAATLERİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İftar saati kaç? İftar saatleri 2021: Ankara, İstanbul, İzmir, ve il il iftar vakitleri…

İFTARA NE KADAR KALDI?

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul’da Ramazan ayının ilk iftarı 20:06’de açılacak.

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara’da bugün iftar saat 19:49’de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de iftar vakti saat 20:09 olarak belirlendi.

İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

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