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İftar saatleri: Ankara iftar saati kaçta? İstanbul için iftar saati ne zaman? İzmir akşam ezanı ne zaman okunacak (2020 Ramazan imsakiyesi)

Ramazan Ayı tüm bereketi ile devam ediyor. İlk iki haftasını geçirdiğimiz mübarek Ramazan Ayı’nda iftara ne kadar kaldığı merak ediliyor. Vatandaşlar evlerinde huzur içinde iftar saatinin gelmesini bekliyor. ‘İstanbul için iftar saati kaçta?’, ‘Ankara iftar vakti’ ve ‘İzmir iftar vakti’ soruları internette en çok aratılan konuların başında geliyor. İşte 2021 Ramazan imsakiyesi…

Güncellenme: 17:11, 28/04/2021
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İftar saatleri: Ankara iftar saati kaçta? İstanbul için iftar saati ne zaman? İzmir akşam ezanı ne zaman okunacak (2020 Ramazan imsakiyesi)

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Müslümanlar bin aydan daha hayırlı Ramazan Ayı’na erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Akşam ezanına az bir süre kalırken, evlerdeki iftar hazırlıkları da başlamış durumda. Peki İstanbul akşam ezanı kaçta okunacak? Ankara iftar vakti kaçta? İzmir iftar saati ne zaman? Tüm illerin iftar saatleri haberimizde…

İL İL İFTAR SAATLERİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İftar saati kaç? İftar saatleri 2021: Ankara, İstanbul, İzmir, ve il il iftar vakitleri…

İFTARA NE KADAR KALDI?

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul’da Ramazan ayının ilk iftarı 20:04’de açılacak.

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara’da bugün iftar saat 19:47’de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de iftar vakti saat 20:07 olarak belirlendi.

İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

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