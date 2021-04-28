İGDAŞ’tan deprem farkındalık projesi

İGDAŞ, güvenli doğal gaz arzı için bir çok alt yapı projesine imza atmanın yanında İstanbulluları bilinçlendirmek ve deprem farkındalığını oluşturmak amacıyla “Deprem Farkındalık Projesi' başlattı.

Bu kapsamda AKUT Vakfı işbirliği ile İGDAŞ çalışanlarına ve ailelerine deprem bilinçlendirme eğitimleri veriliyor, acil durum çantaları dağıtılıyor.

Bunun yanında İstanbulların deprem farkındalığını arttırmaya dönük eğitici videolar hazırlanarak çeşitli mecralarda yayınlanıyor.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen Deprem Farkındalık Projesi ile ilgili şunları söyledi:

“Öncelikli olarak zaman zaman unutsak da deprem, Türkiye'nin ve İstanbul'un bir gerçeği. Deprem riskini yönetebilme ve afete yönelik önlemler alma konusunda kurumlara büyük görevler düşüyor.

7 milyon abonesi olan İGDAŞ başlıca görevi İstanbul'a güvenli doğal gaz arzı sağlamak. Bu görev bilinciyle deprem öncesini ve sonrasını kapsayan planlamalarla altyapı tedbirlerini elden bırakmıyoruz. Doğal gaz dağıtım ağımız, 25 bin kilometre uzunluğundaki şebekeden oluşuyor.

Evlere kadar ulaşan ve hayati bir önem taşıyan bu borular, polietilen yapısı sayesinde ani gelişen yer hareketlerinde esneme yapabiliyor. Bu da afet durumunda olası hasar riskini en aza indirerek güvenli doğal gaz arzının sürekliliği sağlanıyor.

İGDAŞ’ın altyapı tedbirleri bununla da sınırlı değil. İGDAŞ olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve TÜBİTAK iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Deprem Risk Azaltım Sistemi ile deprem sonrası gaz akışını otomatik olarak kesebilecek akıllı bir sistem kurduk.

Aynı zamanda bu sistemi Deprem Erken Uyarı Sistemi ile entegre ederek hassas ölçüme dayalı teknolojik geliştirme ve güncellemeleri hayata geçirdik. Depremden 10 saniye önce devreye giren Deprem Erken Uyarı Sistemi, deprem esnasında doğal gaz hatlarında meydana gelebilecek ikincil felaketlerin önüne geçiyor.

Deprem Erken Uyarı Sistemi'nin işleyişine göre Kandilli Rasathanesi’nin Marmara kıyılarında bulunan deprem sensörleri ve İGDAŞ’ın ana kumanda merkezi arasında 7/24 veri akışı sağlanıyor. Meydana gelen deprem bilgisi, veri transferi yoluyla afetten 10 saniye önce denizdeki alıcılar üzerinden İGDAŞ’ın ana kumanda merkezine aktarılıyor.

Yer hareketlerini algılayan 850 kayıt cihazı sayesinde deprem alarmının hemen ardından tüm istasyonlardan yapılan doğal gaz dağıtımı anlık olarak kesilebiliyor. Yine bu sistem, “deprem oldu, gazı kestik ama en çok hasar nerede? öncelikli nereye müdahale edeceğiz?” gibi sorulara cevap üretiyor.

Ayrıca gerçek zamanlı deprem riski haritaları oluşturma ve bu haritaları acil müdahale ekipleri ile paylaşma gibi afet yönetimine dair kritik bir görevi de yerine getiriyor.

Sistem sayesinde depremden sonraki 15 dakika içerisinde otomatik olarak üretilen hasar öngörü raporu tüm personelimize ulaşmaktadır. 7/24 esasına göre çalışan İGDAŞ’ın acil müdahale ekiplerine online olarak ulaşan bu raporlar, deprem sonrası doğal gaz altyapısı ve bina üst stokunda oluşabilecek muhtemel hasarları gösteriyor.

Böylece ilgili personelimiz, bölgesel ve noktasal olarak nereye müdahale edeceğini öngörebiliyor ve buna göre harekete geçebiliyor. Böylelikle olası bir deprem sonrasında ikincil felaketlerin önüne geçiyoruz.”

Deprem Bilinci Hayat Kurtarır

“Depreme Hazır mısınız?” diyerek projenin detaylarını açıklayan Özmen şöyle konuştu:

“Ülkemizde meydana gelen depremler, onlarca can kaybına, psikolojik yıkımlara ve kalıcı hasarlara neden oldu. Hayata geçirdiğimiz Deprem Farkındalık Projesi ile İstanbul halkının deprem duyarlılığını artırmayı ve afete karşı kolektif bir bilinç geliştirmeyi hedefliyoruz.

Bu amaçla AKUT Vakfı iş birliği ile İGDAŞ çalışanları ve ailelerine ‘Deprem Bilinçlendirme Eğitimleri' veriyoruz. Bu eğitimler; teknik ekiplerin yangın ve ilk yardım bilgisinin artırılması, deprem çantasında bulunması gereken malzemelerle ilgili çalışanlara bilinç kazandırılması, doğrudan iletişim kanallarının aktif ve etkili olarak kullanılması, basılı ve görsel materyallerle İGDAŞ çalışanlarının ve tüm paydaşların farkındalığının artırılması, her birim için işbaşı eğitimlerin programlanması gibi uygulamaları içeriyor.

Ayrıca depreme hazır olmayı bir kurum “kültürü olarak yerleştiren İGDAŞ’ta, afet sonrası tıbbi ve genel ihtiyaçların karşılanabilmesi için aileleriyle birlikte tüm çalışanlara ‘Acil Durum Çantaları' da dağıtılıyoruz.”

İGDAŞ'ın en geniş çaplı kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Deprem Farkındalık Projesi'nde, deprem farkındalığına dikkat çekmek üzere kurgulanan “Depreme Hazır Mısınız? filmiyle birlikte “Depremde Yapılması Gerekenler”, “Depremle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar”, “ Acil Durum Çantası Kullanımı” ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki'nin anlatımı İle “Deprem Bilinçlendirme ” filmleri gibi eğitici filmler de yer alıyor.

İstanbulluların deprem farkındalığını arttırmayı amaçlayan bu filmler birçok mecrada ve İGDAŞ sosyal medya hesaplarında yayınlanarak izleyiciyle buluştu. İletişim kampanyası sayesinde, deprem öncesinde alınması gereken önlemlerden, deprem sırasında hayat üçgeni kurmanın önemine kadar birçok başlıktaki kapsamlı içeriklerle İstanbulluların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.