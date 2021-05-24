Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘İğne atsan yere düşmeyecek’ dedirten yoğunluk

İstanbul’daki güzel havayı gören vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti. Corona virüsü tedbirlerinin unutulduğu yoğunluk adeta ‘iğne atsan yere düşmeyecek’ dedirtti.

Güncellenme: 20:33, 24/05/2021
HaberlerGündem

Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk iş günü sonunda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde insan seli yaşandı.

Hafta içi her gün saat 21.00 itibarıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

POLİS UYARIDA BULUNDU AMA…

Corona virüsüne rağmen kalabalık içerisinde yiyecek ve içecek tüketerek sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri uyarılarda bulundu.

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’ndaki korkutan yoğunluk adeta ‘İğne atsan yere düşmeyecek' dedirtti. İHA

İlginizi ÇekebilirSağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 24 Mayıs tablosuSağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 24 Mayıs tablosuİlginizi ÇekebilirValilikten 15 günlük corona yasağı kararıValilikten 15 günlük corona yasağı kararı