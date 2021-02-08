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İhanetle suçladığı eşini defalarca bıçakladı

Denizli’de mutfakta gelini ile oturan eşi ile kendisine ihanet ettiği iddiasıyla tartışan adam, eşini defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güncellenme: 23:22, 08/02/2021
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İhanetle suçladığı eşini defalarca bıçakladı

Olay, akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam evine gelen N.B. (55), mutfakta gelini ile oturan eşi Vahide B. (53) ile tartışmaya başladı.

Eşinin kendisine ihanet ettiğini öne süren N.B., çekmeceden aldığı bıçakla eşine saldırdı. Olaya şahit olan gelin çocuklarını yanına alarak kendini dışarıya attı. Kaçmaya çalışan Vahide B. ise sırtına ve omzuna gelen bıçak darbeleriyle yere düştü.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Gelininin yardım çığlıkları üzerine N.B. kaçarken, komşular polise ihbarda bulundu. Yaralı kadına yardım etmek isteyen komşuları, kapı camını kırarak eve girdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede saldırgan eşi ararken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Vahide B. ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. N.B., daha sonra Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen çiftin çocukları, babalarının daha önce de aynı iddialar ile birçok kez saldırıda bulunduğunu dile getirdi. Görgü şahidi gelin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan Vahide B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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