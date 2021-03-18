İhbar üzerine eve giren polis şoke oldu! Tam 61 kişi…

Karaman, Sağlık Bakanlığı’nın 6-12 Mart tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayısına göre 100 bin nüfusta 56,88 ile turuncu listede bulunuyor.

Kentteki vaka sayısı yüksek olması nedeniyle tedbir ve denetimler artırıldı.

Ancak bugün akşam saatlerine 112 Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine

Yeşilada Mahallesi 820 Sokak’taki taziye evine giden polis, evde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Evin 3 odasında 61 kişinin olması üzerine polis tek tek evdekileri tahliye edip, haklarında işlem başlattı. DHA

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