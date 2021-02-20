İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 140 numaralı cadde üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi.

İddiaya göre, 305 numaralı sokaktan 140 numaralı caddeye dönmek isteyen Yusuf A. idaresindeki araç, cadde üzerinde ilerleyen Ömer S. idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle iki araçta savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü Yusuf A. ile diğer yaralılar Abdullah E., Ayşe G., Mustafa A. ve diğer araç sürücü Ömer S.’yi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri ise yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf A., özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Öte yandan iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde Yusuf A.’nın kullandığı aracın cadde üzerinde hareket halinde olan bir tırın geçişini beklemeden dönüşünü yaptığı ve bu esnada diğer araçla kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. İHA

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