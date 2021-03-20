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İki çocuğun yaptıkları akıllara durgunluk verdi! Polisi aradılar

Konya’da bisikletli 2 çocuğun yaptıkları mahalledeki araç sahiplerini isyan ettirdi. Yaşanan olay sonrası araç sahipleri polise şikayette bulundu.

Güncellenme: 17:22, 20/03/2021
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İki çocuğun yaptıkları akıllara durgunluk verdi! Polisi aradılar

Olay, merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Kahraman Caddesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.00 sıralarında bisikletiyle gelen 2 çocuk 25 arabayı ellerindeki sert bir cisimle çizdi.

Durumu fark eden araç sahipleri, kamera görüntülerini incelediğinde 2 çocuğun gelerek otomobillerini çizdiğini fark etti.

POLİSE ŞİKAYET ETTİLER

Araç sahipleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ayrıca, 2 çocuğun araçları çizmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, bisikletiyle kamera açısına giren 2 çocuğun otomobilleri çizerek gelmesi ve uzaklaşması yer alıyor. İHA

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