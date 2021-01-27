Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İki çocuk annesi kadından 42 gündür haber alınamıyor

Samsun'un Atakum ilçesinde 42 gündür kayıp olan eşinden boşanmış 2 çocuk annesi Arzu Aygün (35), aranıyor. Aygün'ü en son gören ve bir süre ilişki yaşadığı M.C. ifadesinde "Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı" bir daha görmedim dedi.

Güncellenme: 14:29, 27/01/2021
Haberler Gündem
İki çocuk annesi kadından 42 gündür haber alınamıyor

Atakum ilçesinde, 17 Aralık’ta evden çıkan Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. 2 çocuk annesi Aygün’ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C. dahil 5 kişinin ifadesine başvurdu.

M.C.’nin ifadesinde, ‘En son Atakum’da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı’ dediği öğrenildi. Polis ekipleri, 42 gündür kendisinden haber alınamayan Aygün’ün izini her yerde arıyor. (DHA)

17 Aralık Çocuk Haber Polis Samsun