İki çocuk babası müzisyen zehirlenerek öldü

Olay dün öğle saatlerinde Buca’da bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Müzisyenlikle uğraşan ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen iki çocuk babası Erdem Topuz, dün ailesinin evde olmadığı bir sırada yanan kömür sobasını açıp, kovasını dışarı çıkardı.

Çıkardığı kovayı odaya koyup, kapıyı kapatan Topuz., sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Erdem Topuz’dan haber alamayan yakınları çilingir yardımıyla eve girdiklerinde yerde hareketsiz şekilde görüp, durum polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirildi.

Sağlık ekipleri, Erdem Topuz’un karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdiğini belirledi. Müzisyenin cenazesi savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. (DHA)