İki FETÖ mensubu Türkiye’ye getirildi

KKTC’de oldukları tespit edilen ve haklarında FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyet’in ortak operasyonuyla bulundukları Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

– Hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17.03.2021 tarihinde, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aynı suçtan alınmış tutuklama kararı bulunan Ayşe Özalp 24.03.2021 tarihinde MİT ve EGM'nin ortak operasyonu ile KKTC'den Türkiye'ye getirilmiştir.