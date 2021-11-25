Kavgada ölen kişi Covid-19 pozitif çıktı

Muğla'da iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Samet Demir (33) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Demir'in Covid-19 pozitif olduğu tespit edildi. Temas eden polisler kontrole çağırıldı.

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Menteşe Kötekli’de iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet Demir, tabancayla göğsünden ve bacaklarından 4 kurşunla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltanı alınan Şuayip K.’nın, “Önceden aramızda husumet vardı. Bu nedenle yine tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ben de kendimi korumak için tabancamı çıkartıp, ateşledim” dediği belirtildi.

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

POZİTİF ÇIKTI

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Samet Demir'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, yaralı ile temasta bulunan güvenlik görevlilerinin ve vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurmaları istendi.



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya karışan kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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