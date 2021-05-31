İki günlük yevmiye için meydan muharebesi gibi kavga

Olay, Didim ilçesi Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, araçta seyir halinde olan 4 inşaat işçisi ile 2 işveren arasında alacak verecek konusu yüzünden tartışma yaşandı. İddiaya göre, çalışanların işin belirlenen zamanda bitmemesi nedeniyle ek yevmiye istemesi nedeniyle kavga çıktı.

KIRMIZI IŞIKTA KAVGA

Aracın trafik ışıklarında durmasıyla tartışma büyüyünce araçtan inen taraflar birbirine girdi. Piknik tüpünün yanı sıra tahta parçası, keser, demir çubuk gibi çeşitli inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavgada vücutlarının değişik yerlerinden yaralanan şahıslar, hastanede ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

İlginç kavgadan geriye görenleri şaşırtan görüntüler kaldı. (İHA)