İki hakim subay meslekten ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Hakimler Komisyonu'nun iki hakim subayla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon, Hakim Albay Cihan Osman Çelik ve Hava Hakim Üsteğmen Doğan Turan'ın meslekten çıkarılmalarına karar verdi.

Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

* Komisyonumuzca toplam iki Askeri Hakim Subayın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden, 7145 sayılı Kanunun 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Geçici 35'A maddesi gereğince, beslekte kallmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilmiştir.