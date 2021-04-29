İki il arasındaki bağlantı yolları toprakla kapatıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, kaymakam vekili Osman Demir'in başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Erzin'in bazı mahallerindeki Osmaniye bağlantı yollarının toprakla kapatılmasına karar verdi.

Karar metninde şu ifadeler kullanıldı;

*İlçemiz Osmaniye – Adana illerine sınırı bulunması nedeniyle kontrolün sağlıklı yapılabilmesi amacıyla ilçemizin Osmaniye ili ile bağlantısını sağlayan yolun Gökdere Mahallesi Hatay sınırı bitiş levhasının bulunduğu noktada yolun toprakla kapatılarak araç giriş – çıkışlarının kapatılmasına,

*İlçemiz sınırları içinden geçen D-817 karayolunun Osmaniye – Hatay istikametinde kısık mevkii de yolun sol tarafında kalan eski Adana yolu olarak adlandırılan yolun toprakla kapatılarak araç giriş ve çıkışlarına kapatılmasına,

*Karara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ceza kanunun 195'invi maddesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

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