Denize girme yasakları peş peşe geliyor

İstanbul Şile’de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek ilçe kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Marmara’nın güney kıyılarında bir yasak haberi de Mudanya’dan geldi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Mudanya Kaymakamlığı, Eşkel, Eğerce, Mesudiye sahillerinden Karacabey Boğazı’na kadar seyreden sahil şeridinde denize girmeyi olumsuz hava koşulları sebebiyle 1 gün süreyle yasakladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Mudanya Kaymakamlığı tarafından Eşkel, Eğerce ve Mesudiye sahillerinde olumsuz deniz şartları ve denizdeki kuvvetli rüzgar durumundan dolayı can kayıpları ve boğulmaları önlemek amacıyla 23 Temmuz 2021 günü yüzmek yasaklanmıştır” denildi.

Yasağın diğer günlerde devam edip etmeyeceğinin hava tahminlerine bağlı olacağı bildirildi.

ADANA’DAN DA YASAK HABERİ GELDİ

Adana'nın Karataş ilçesinde hava muhalefeti sebebiyle Harbiş Plajı ile Bahçe Mahallesi plajında denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Karataş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “İlçemizde denizlerdeki hava muhalefeti (rüzgar ve dalga) nedeniyle, olası can kayıplarını önlemek adına Karataş Harbiş Plajı ile Bahçe Mahallesi plajında geçici tedbir kapsamında denize girişler bir süreliğine yasaklanmıştır. Tedbirin kaldırılmasına ilişkin açıklama ayrıca yapılacaktır” denildi.

Harbiş Plajı’nda dün de denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların sürüklediği 5 kişiden 1'i boğularak hayatını kaybetmişti. İHA

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