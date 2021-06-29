İki kardeş cinsel istismarı çizerek anlatmıştı! HSK da inceleme başlattı

Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce, üçüncü duruşmada tahliye edilmişti…

HSK DA İNCELEME BAŞLATTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) inceleme başlattığını duyurdu.

Bakan Gül, “Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı” dedi.