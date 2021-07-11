İki kardeş feci şekilde hayatını kaybetti

Kent merkezine bağlı Kızıldağ köyünde oturan Hamza Örnek ve Muhammed Can Örnek, dün hayvan otlatmak için evden çıktı. İki kardeşin akşam eve dönmemesi üzerine ailesi durumdan şüphelenip, aramaya başladı.

Kardeşlerin hayvan otlattığı bölgede arama yapan Örnek ailesi, Kızıldağ Göleti çevresinde ayakkabılarını buldu. Bunun üzerine kardeşlerin serinlemek için gölete girdiğini düşünen aile, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve arama kurtarma yapılması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

4 SAAT SONRA CANSIZ BEDENLER BULUNDU

Göletin kontrolü için de çalışmalara katılan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polisler, gece suda arama yaptı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından iki kardeşin cansız bedenleri gölette bulundu.

Gölet kenarında bekleyen yakınları, cenazelerin bulunmasıyla ağıtlar yaktı. İki kardeşin cansız bedenleri göletten çıkarıldıktan sonra Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Hamza Örnek ve kardeşi Muhammed Can Örnekin cenazeleri Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrasında Kızıldağ köyündeki baba evine getirildi. Hamza ve Muhammed Can Örnek kardeşlere ailenin ve yakınlarının feryatları arasında helallik alındı. Daha sonra Kızıldağ köyü mezarlığına götürülen kardeşlerin cansız bedenleri burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

AMCA VE YEĞEN DE GÖLETTE BOĞULMUŞTU

Öte yandan Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde de önceki gün, Karamık Barajı kenarında ailece piknik yaparken serinlemek için suya giren Maviye Akın (16) ve kendisini kurtarmaya çalışan amcası Uğur Akın (44) da boğulmuştu. DHA

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