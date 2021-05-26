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İki kişiyi öldürdü, 3’üncüde tüfeği tutukluk yaptı! Mahkemede şok istek

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir balık çiftliğinde birlikte çalıştığı iki arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına bugün başlanan Mehmet Veysi Alp'in tahliyesini talep etmesi, duruşmayı izleyenleri şok etti.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 15:59, 26/05/2021
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İki kişiyi öldürdü, 3’üncüde tüfeği tutukluk yaptı! Mahkemede şok istek

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki bir balık çiftliğinin yem atölyesi ve koğuşlarında 3 Temmuz 2020 tarihinde sabaha karşı çıkan kavgada arkadaşları Hasan Yanık (39) ve Ekim Serdaroğlu'nu (26) tabanca ile öldürdüğü iddia edilen ve olayın ardından 3 gün sonra  yakalanan Mehmet Veysi Alp'in yargılanmasına bugün Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Muğla Cezaevi'nde tutuklu olan Mehmet Veysi Alp Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Taraf avukatları ile öldürülen Hasan Yanik ve Hamdi Ekim Serdaroğlu’nun yakınları da duruşmayı izledi.

“CİNAYETİ 3-4 HAFTA ÖNCE PLANLADIM”

Tutuklu sanık Mehmet Veysi A. duruşmada, savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini belirterek tahliyesini talep etti. Alp ifadesinde, kendisine küfredildiği için cinayetleri işlediğini belirterek 3 cinayet işleyeceğini ancak tüfeğin tutukluk yaptığını tabancasında da mermi kalmadığını söylemişti.

3- 4 hafta önceden cinayeti planladığını itiraf eden Alp, “Yanık’ı av tüfeğiyle ayaklarından dürtüp, uyandırdım. Hiçbir şey demeden başına nişan alıp, tüfekle ateş ettim. Serdaroğlu, bana doğru gelip, bir yandan da ‘Yapma abi’ diye bağırıyordu. Başına nişan alıp, tetiğe bastım” demişti. Alp “Sürekli bana küfür edip hakaret ediyorlardı, aşağılıyorlardı” dediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Balık bodrum Cinayet mahkeme Muğla