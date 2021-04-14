İki kişiyi öldüren katil zanlısı yolda yürürken yakalandı

Muğla'nın Menteşe içesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde 8 nisan günü meydana gelen olayda 6 yıldır tanıdığı ve aynı bahçe içerisinde oturan komşusu Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'ya dışarı çağırarak pompalı tüfek ile yaklaşık 16 el ateş ederek öldüren ve ardından kayıplara karışan Menduh Demir Muğla il mekezine altı kilometre uzaklıktaki Kötekli Mahallesi'nde yolda yürürken polisin dikkati sonucu önce gözaltına alındı.

YOLDA YÜRÜRKEN POLİSİN DİKKATİ SONUCU YAKALANDI

Bu sabah saatlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde devriye gezen polislerin davranışlarından şüphelendiği Demir'i önce gözaltına aldı, ardından sıra sürede cinayet zanlısı olduğu ortaya çıktı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Demir'in sorgulanmaya başladığı belirtildi. Yaklaşık 6 gündür kırsal kesimde kullanılmayan bağ evlerinde saklanan Demir’in erzağı bitince soğukkanlı biçimde Kötekli Mahallesi’ndeki markete indiği sırada yakalandığı ortaya çıktı.

Kasten öldürme suçundan aranan Demir'in ifadesinin alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.