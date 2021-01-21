İki kişiyi sokak ortasında öldürdü

Olay, saat 18.00 sıralarında, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Özkan C. isimli şahıs komşusu Abdurrahman Koçak (40) ve eşi Gonca Kuşak'ı (39) evlerine girmek üzereyken yanında getirdiği silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri, Abdurrahman Koçak ve eşi Gonca Koçak'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

“EŞİMLE İLİŞKİSİ VARDI”

Olayın ardından Özkan C. aracıyla olay yerinden kaçtı. Özkan C.'nin olay yerinden kaçarken kullandığı aracın plakasını tespit eden polis ekipleri şehrin tüm çıkışlarını kesti.

Özkan C.'nin gidebileceği adresler polis ekileri tarafından kısa sürede ablukaya alındı. Polis Özkan C.'nin bir akrabasının yardımı cinayet zanlısına telefonla ulaşarak teslim olmasını istedi.

Bir süre teslim olmayacağını söylediği iddia edilen zanlının daha sonra ikna olarak olayda kullandığı silahla birlikte teslim olduğu öğrenildi.

Zanlının polise verdiği ilk ifadesinde ayrıldığı eşi N.T. ile Abdurrahman Koçak arasında gönül ilişkisi olduğunu ve bu yüzden cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.