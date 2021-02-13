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İki öğretmenden acı haber

Aydın’da bir süredir kanser tedavisi gören iki eğitimci aynı gün yaşamını yitirdi. Ölüm haberi eğitim camiasını yasa boğdu.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 17:10, 13/02/2021
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İki öğretmenden acı haber

Aydın'da bir süredir kanser tedavisi gören iki eğitimci aynı gün yaşamını yitirdi. Sultan Abdülhamid Han Meslek Lisesi Müdürü Hacer Kıvanç Eryılmaz (50), tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Eryılmaz'ın ölüm haberinden kısa bir süre sonra eğitimcileri üzen ikinci ölüm haberi de geldi.

Hacer Kıvanç Eryılmaz

ÖZEL BİR OKULDA ÖĞRETMENDİ

Aydın'da ki özel bir okulda Türkçe Öğretmeni olarak görev yapan 34 yaşındaki Neslihan Eda Arı da kanser nedeniyle genç yaşta yaşamını yitirdi.

Neslihan Eda Arı

Arı'nın 3 yıldır pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Her iki öğretmenin ölümü, eğitim camiasını üzdü.

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