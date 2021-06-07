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İki otomobil çarpıştı: Bir polis ve bir asker hayatını kaybetti

Çanakkale'de Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu'nun kullandığı otomobil ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık'ın yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası Türkmenoğlu ve Işık hayatlarını kaybetti.

Güncellenme: 07:33, 07/06/2021
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Kaza saat 23.45te Çanakkale-İzmir karayolunda meydana geldi. Mesai arkadaşını eve bırakan Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu, İzmir istikametine giderken, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu

Feci kazada her iki sürücü de demir yığını haline dönüşen araçlarda sıkıştı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 47 yaşındaki Cihan Türkmenoğlu ile 43 yaşındaki Muhammet Tolga Işık kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. (DHA)

asker Çanakkale izmir kaza otomobil Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:07:20,