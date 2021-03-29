İki Saadet Partili hakkında Süleyman Soylu’ya hakaretten ceza

İstanbul Üsküdar'da 17 Mart 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşma yaptığı sırada, Rıdvan Çamlıca ve Yıldıray Çamlıca'nın Soylu'ya yönelik hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Yıldıray Çamlıca ve Rıdvan Çamlıca katıldı. Duruşmada sanıkların avukatları ile müşteki Süleyman Soylu'nun avukatı da hazır bulundu.

“SAADET PARTİSİ’NİN PKK İLE ANLAŞMA YAPTIĞINI SÖYLEYİNCE…”

Sanık Rıdvan Çamlıca savunmasında herhangi bir hakarette bulunmadığını savunarak, “Saadet Partisi'nin PKK ile anlaşma yaptığına ilişkin sözleri duymam üzerine ben sadece ‘ne alakası var' şeklinde tepki gösterdim. Kimseye hakaret etmedim. Herhangi bir suç işlemedim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

Sanık Yıldıray Çamlıca da savunmasında, Saadet Partisi'nin PKK ile anlaşma yaptığına ilişkin ithamda bulunulunca kendisinin tepki gösterdiğini belirterek, “Bir Saadet Partili olarak ‘yalan eğer böyle bir anlaşma varsa Allah bu anlaşmayı yapanların belasını versin' şeklinde tepkimi gösterdim. Kimseye hakaret etmedim. Kesinlikle İçişleri Bakanı'na yönelik zerre kadar kötü bir söz söylemişliğim yok” ifadelerini kullandı.

Son sözleri sorulan sanıklar, hakaret etmediklerini savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi.

MAHKEME ADLİ PARA CEZASI VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Rıdvan Çamlıca ve Yıldıray Çamlıca'nın “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, ayrı ayrı 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırılmalarına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mart 2019'da İstanbul Üsküdar’daki seçim konuşmasında Saadet Partisi’nin PKK ile gizli anlaşma yaptığını söylemiş, bu sözler üzerine alandaki bazı vatandaşlar bu iddialara tepki göstermişti. Bu esnada Bakan Soylu'ya hakaret ettiği iddia edilen 2 Saadet Partili de gözaltına alınmıştı.

Bakan Soylu da konuşmasına müdahale eden iki Saadet Partili’ye “Densizler… Madem katlanamayacaktınız neden PKK ile ortaklık yapıyorsunuz” diye tepki göstermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Üsküdar'da konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak hakaret içerikli sözler söyledikleri belirtildi.

İddianamede, Rıdvan Çamlıca ve Yıldıray Çamlıca'nın “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan ayrı ayrı 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.