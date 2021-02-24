İki terörist yakalandı, ‘ganimet’ diye kaçırdıkları çocuk kurtarıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı’nın yaptığı ortak çalışmalar sonucu, Irak’ın Musul kentinde IŞİD içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren S.O.’nun Başkent’e geldiği tespit edildi. Takibe alınan S.O.’nun daha önce Irak ordusunda subay olduğu ve terör örgütü faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon kurularak operasyon kararı alındı. Ancak evde, S.O.’nun sözde ganimet olarak Irak’tan kaçırıp Türkiye’ye getirdiği 7 yaşında Ezidi bir kız çocuğu bulunduğu tespit edildi.

Terörle Mücadele Şubesi operasyon ekiplerince erken saatlerde yapılan operasyonda, S.O. isimli şüpheli ve birlikte hareket ettiği bilgilerine ulaşılan N.H.R. yakalanarak gözaltına alındı. Ezidi kız çocuğu ise kurtarılarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. (DHA)

EŞ-ŞEBBAB ÜYESİ TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalarda, daha önce Kenya’da El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üyesi olduğu belirlenen Almanya-İtalya çifte vatandaşı A.B.’nin Ankara’ya geldiği tespit edildi. Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda A.B. yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

