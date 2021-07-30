İki yaşındaki bebeğe işkence yapan baba gözaltında

İstanbul'da hastaneye götürülen 2 yaşındaki bir bebeğin darp edildiği bilgisi üzerine soruşturma başlatan polis, Suriye uyruklu baba ile Faslı bir kadını gözaltına aldı. Yakalandıktan sonra serbest kalan baba, yeni ifadeler doğrultusunda bebeğe işkence yaptığı iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.

HABIP ATAM

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Polisi harekete geçiren olay, 2 yaşındaki Suirye uyruklu Seyf İ.’nin tedavi amaçlı bir hastaneye gitmesiyle ortaya çıktı. Minik bebeğin darp edildiğinin belirlenmesi üzerine durum polise bildirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş’ta ikamet eden aile ile görüştü. Görgü tanıklarının bebeği babası Delil İ.’nin dövdüğünü belirtmesi üzerine baba Delil İ. gözaltına alındı.

İŞKENCE İZLERİ

Savcılık ifadesi alınan Delil İ. ile ilgili hazırlanan dosyanın tamamlanarak adliyeye gönderilmesini, şüphelinin bu süre içerisinde serbest kalmasını talep etti. Bebeğin ise koruma altına alınmasını istedi. Polis ekipleri, bebeğin tedavisini yapan doktorlarla görüşmesi sonrasında minik Seyf’in üzerinde sigara söndürüldüğü ve işkence yapıldığını tespit etti.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirildiği savcılık tarafından, minik Seyf’in babası Delil İ., şüphelinin diğer oğlu M.E.H.(16) ve aynı evde kalan Fas uyruklu A.S.’nin (30) gözaltına alınmasını talep etti. Gözaltına alınan Delil İ. ve A.S. emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, “Kasten yaralama” ve Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Yaşı 18’den küçük olan M.E.H. ise Çocuk Büro Amirliğinde ifade verdikten sonra, Çocuk Esirgeme Kurumuna gönderildi.