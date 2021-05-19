İkinci doz corona virüsü aşısını oldu, yatağında ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Emin Anter Bulvarı'ndaki bir sitede yaşayan evli ve iki çocuk sahibi 60 yaşındaki Fatma Öztok dün ikinci doz corona virüsü aşısını oldu. Bugün sabah saatlerinde evine gelen kızı Ayşegül Öztok, annesini yatağında hareketsiz vaziyette buldu.

Ayşegül Öztok’un haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma Öztok'un hayatını kaybettiğini belirledi. Öztok'un yakınlarını ve mahalle sakinlerine şok eden ölümle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

“DÜN İKİNCİ AŞISINI OLMUŞTU”

Öztok'un oğlu Avukat Murat Öztok “Annemin önemli bir sağlık sorunu yoktu. Dün gece 01.00 ‘e kadar bahçede komşularla oturup sohbet etmişler, sağlık durumu gayet iyiydi. Dün öğle saatlerinde ikinci aşısını olmuştu. Bu sabahta kız kardeşim ölü bulunca büyük şok ve üzüntü yaşadık. Tabi kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. Normal ölümde olabilir, sonucu beklemek durumundayız, acımız büyük” diye konuştu.

Fatma Öztok'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.