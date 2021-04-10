İkiz kız kardeşler aynı gün corona’dan öldü

Pandemi nedeniyle giderek artan bir ivmeyle çoğalan vakalar ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen ölümler derin üzüntü yaratıyor.

Son olarak Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı aileden iki kişinin aynı gün hayatını kaybetti 58 yaşındaki ikiz kız kardeşler corona virüsü nedeniyle tedavi gördükleri hastanede aynı gün saat farkıyla hayata veda etti.

Alanya'da yaşayan iki erkek çocuk annesi 58 yaşındaki Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel ve ikizi iki kız çocuk annesi Şeyda Hacıkadiroğlu Berber, corona virüsü nedeniyle aynı hastanede tedaviye alındı.

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Bir süredir hastanede tedavisi süren Demirel dün saat 16.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, aynı gün saat 22.00’de de kız kardeşi Berber yaşamını yitirdi. İkiz kardeşlerin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınlar büyük üzüntü yaşadı.

(İHA)

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