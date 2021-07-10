İkiz Kuleler bir kez daha mühürlendi

Didim'de İkiz Kuleler” olarak bilinen kaçak yapı içinde ruhsatsız ve işletme belgesiz olarak açılan Maril Otel bir kez daha mühürlendi. Geçen 14 Haziran’da yapılan mühürleme sonrası Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın beyzbol sopalı saldırıya uğramasının odağındaki İkiz Kuleler içindeki otel bir kez daha gerginliğe neden oldu.

MÜŞTERİLER ŞAŞKIN

Mühür fekki yapılarak müşteri alındığı, otelin faaliyet gösterdiği bilgisi üzerine belediye zabıtaları harekete geçti. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet polisinin de otel çevresinde aldığı güvenlik önlemlerinin ardından otel mühürlendi. Mühürlemeyi ilgiyle izleyen otel müşterileri, otelin ruhsatsız ve kaçak hizmet verdiğini bilmediklerini söyledi. İşlemlerin tamamlanmasından sonra İkiz Kuleler'in sahibi hakkında mühür fekki suçu işlediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

“MÜHÜR FEKİ YAPILDI”

Didim Belediye Başkanı Atabay, mahkeme kararı bulunduğunu, kuleler içindeki otelin işletme ve açma ruhsatının olmadığını belirterek, “Orasının iş yeri ve ve açma ruhsatı yok. Mühür fekki yaptılar. Mahkemeye başvuracağız dediler, mahkeme de itirazı ret etti. Biz de mahkeme kararına uyarak gidip bir kez daha mühürledik. Orası mahkeme kararına rağmen açık duramaz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ruhsatsız ve izinsiz yapılan İkiz Kuleler içinde, açma ve işletme ruhsatı olmadan açılan Maril Otel, mahkemelerin belediye lehine sonuçlanması üzerine 14 Haziran’da mühürlendi. Otelin mühürlendiği günün gecesi aralarında otel sahibinin ağabeyi ve oğlunun da bulunduğu 6 kişi beyzbol sopalarıyla bir restoranda oturan Belediye Başkanı Atabay ile avukatını darp etti. Olaydan sonra otel sahibi ile birlikte yakalanan 7 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, otel sahibinin oğlu, kardeşi ve bir çalışanları tutuklandı.