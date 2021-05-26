İkizdere köylülerine doğayı savunma cezası

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde yapılacak olan taş ocağına karşı bölge halkının verdiği mücadele devam ediyor. Vadide çalışan iş makinelerini engellemek için büyük mücadele eden, doğayı ve yaşam alanlarını korumaya çalışan köylülere taş ocağını protesto ettikleri sırada çeşitli kuralları ihlalden güvenlik güçlerince işlem yapıldığı belirtildi.

34 KİŞİYE ADLİ İŞLEM 41 KİŞİYE PARA CEZASI

İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı eylemlerine katılan köylülerden, 20 kişiye görevi yaptırmamak için direnmek, 1 kişiye kolluk kuvvetini alenen aşağılama, 2 kişiye bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, 6 kişiye toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet, 5 kişiye konut dokunulmazlığını ihlal etmek suçlarından olmak üzere toplam 34 kişiye adli işlem yapıldı. 41 köylüye ise sokağa çıkma yasağına uymadıkları için toplam 80 bin 100 lira para cezası kesildi.

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