Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İkizdereliler katliamı durdurmak için ağaçlara çıktı

Rize'nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi'nde taş ocağına yol açma çalışması yapan iş makineleri ağaçları katletmeye devam etti. Bölge halkı hem ağaç katliamını engellemek hem de arı kovanlarını korumak için ağaçlara çıktı. Jandarma 2 kişiyi gözaltına aldı.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 15:36, 25/05/2021
HaberlerGündem

İşkencedere Vadisi’nde köylülerin Cengiz İnşaatın yapacağı taş ocağına karşı verdiği mücadele bugün de devam etti. Sabah erken saatlerde şirkete ait iş makineleri yol açma çalışmasına devam ederken, iş makinelerinin giremediği alanlarda motorlu hızar ile ağaçlar kesildi.

“AĞAÇLARA ÇIKTILAR”

Jandarmanın kontrolünde yapılan ağaç kesimine tepki gösteren köylüler, hem ormanı hem de bazı ağaçlarda bulunan arı kovanlarını korumak için ağaçlara çıktı. 63 yaşındaki Ali Akyıldız, sabah erken saatlerde çıktığı ağaçtan indirilemedi. Akyıldız, vadide çalışma bitmeden ağaçtan inmeyeceğini söyledi. Ali Akyıldız'ı bekleyen köylülerden Ömer Tuncer ve Yüksel Fazlıoğlu ise jandarma tarafından gözaltına alındı. jandarma orman içerisinde köylüleri ararken, köylüler bölgede iş makinelerinin ağaçları nasıl katlettiğini görüntüleyerek sosyal medyadan destek istedi.

İlginizi Çekebilirİşkencedere'de köylülere desteğe gelenler alana sokulmadıİşkencedere'de köylülere desteğe gelenler alana sokulmadı
Ali Akyıldız KESK Rize