İkizdereliler katliamı durdurmak için ağaçlara çıktı

İşkencedere Vadisi’nde köylülerin Cengiz İnşaatın yapacağı taş ocağına karşı verdiği mücadele bugün de devam etti. Sabah erken saatlerde şirkete ait iş makineleri yol açma çalışmasına devam ederken, iş makinelerinin giremediği alanlarda motorlu hızar ile ağaçlar kesildi.

“AĞAÇLARA ÇIKTILAR”

Jandarmanın kontrolünde yapılan ağaç kesimine tepki gösteren köylüler, hem ormanı hem de bazı ağaçlarda bulunan arı kovanlarını korumak için ağaçlara çıktı. 63 yaşındaki Ali Akyıldız, sabah erken saatlerde çıktığı ağaçtan indirilemedi. Akyıldız, vadide çalışma bitmeden ağaçtan inmeyeceğini söyledi. Ali Akyıldız'ı bekleyen köylülerden Ömer Tuncer ve Yüksel Fazlıoğlu ise jandarma tarafından gözaltına alındı. jandarma orman içerisinde köylüleri ararken, köylüler bölgede iş makinelerinin ağaçları nasıl katlettiğini görüntüleyerek sosyal medyadan destek istedi.