İl il gezip soygun yapmışlar

Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan Nurdane S.’nin (75) evine gelen 3 kişi, kaymakamlık personeli olduklarını söyleyerek içeri girdi. Evde inceleme yapma bahanesiyle şüpheliler odaları gezdi. Ardından da Nurdane S.’ye bir süre sonra kaymakamlıktan odun ve kömür yardımı yapılacağını söyleyip ayrıldı.

2 BİN LİRASININ ÇALINDIĞINI ANLADI

Nurdane S. bir süre sonra evinde bulunan 2 bin liranın çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 3 şüphelinin içinde bulunduğu kamyoneti Çardak ilçesinde durduran jandarma ekipleri; K.K., S.K. VE A.D.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan incelemede K.K., S.K. VE A.D’nin son 1 ay içinde Denizli, Uşak, Antalya ile Muğla’da yaşlı vatandaşların evlerine yardım verecekleri gerekçesiyle girerek toplam 35 bin TL para çaldıkları belirlendi. DHA

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