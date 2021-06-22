İl il vaka sayıları açıklandı! Bakan Koca’dan dikkat çeken mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

“DÜŞÜŞ HIZI AZALSA DA…”

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda “Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek” dedi.

İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 51,27, Ankara’da 93,11, İzmir’de 25,99 oldu.

Bakanlığın haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.

Haftalık verilerde 100 bin kişide en az vaka görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca, Twitter hesabından son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de duyurdu. Koca’nın açıklamasına göre, vaka sayısı en çok Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir, Kırklareli, Çankırı, Erzincan, Tokat, Sinop ve Kayseri’de azaldı.

İŞTE İL İL VAKA SAYISI

Adana: 9,25

Adıyaman: 11,07

Afyon: 53,6

Ağrı: 103,47

Aksaray: 36,64

Amasya: 28,61

Ankara: 93,11

Antalya: 27,08

Ardahan: 65,52

Artvin: 57,82

Aydın: 16,71

Balıkesir: 27,49

Bartın: 29,65

Batman: 39,5

Bayburt: 53,72

Bilecik: 52,12

Bingöl: 35,85

Bitlis: 83,76

Bolu: 109,91

Burdur: 35,19

Bursa: 43,55

Çanakkale: 40,07

Çankırı: 45,21

Çorum: 69,61

Denizli: 50,53

Diyarbakır: 57,47

Düzce: 58,63

Edirne: 12,51

Elazığ: 50

Erzincan: 69,53

Erzurum: 84,67

Eskişehir: 107,89

Gaziantep: 33,74

Giresun: 39

Gümüşhane: 57,87

Hakkari: 68,8

Hatay: 6,33

Iğdır: 16,39

Isparta: 65,18

İstanbul: 51,27

İzmir: 25,99

Kahramanmaraş: 17,29

Karabük: 36,94

Karaman: 37,66

Kars: 82,48

Kastamonu: 79,18

Kayseri: 68,52

Kırıkkale: 63,51

Kırklareli: 34,56

Kırşehir: 81,47

Kilis: 26,61

Kocaeli: 54,42

Konya: 45,82

Kütahya: 116,18

Malatya: 50,36

Manisa: 31,57

Mardin: 43,99

Mersin: 20,23

Muğla: 26,38

Muş: 63,73

Nevşehir: 39,68

Niğde: 48,89

Ordu: 55,69

Osmaniye: 6,2

Rize: 96,99

Sakarya: 59,18

Samsun: 30,97

Siirt: 43,8

Sinop: 14,78

Sivas: 84,61

Şanlıurfa: 25,39

Şırnak: 23,8

Tekirdağ: 40,61

Tokat: 79,12

Trabzon: 60,35

Tunceli: 22,77

Uşak: 36,81

Van: 51,94

Yalova: 46,01

Yozgat: 68

Zonguldak: 69,35