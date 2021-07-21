İlçenin nüfusu 1 milyonu geçti, başkandan uyarı geldi

Kurban Bayramı’nda Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat; beraberindeki Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Bekir Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı vekili Okan Kuloğlu, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Raşit Gödelek, Fethiye Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ile birlikte Ölüdeniz Mahallesi’nin Ovacık bölgesindeki jandarma yol kontrol noktasına giderek, hem görevli jandarma personeli ile bayramlaştılar, hem de yaşanan trafik yoğunluğu hakkında bilgiler edindiler.

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanı Ergül Tunçdemir ve İlçe Jandarma Komutanı vekili Jandarma Yüzbaşı Okan Kuloğlu tarafından protokol üyelerine kısa bir brifing verildikten sonra Kaymakam Fırat ve beraberindeki protokol üyeleri bölge trafiğinde incelemelerde bulundu.

“FETHİYE'NİN NÜFUSU 1 MİLYONU GEÇTİ”

Elde edilen verilere göre Kurban Bayramı sürecinde Fethiye'nin nüfusunun 1 milyonu geçtiğini ifade eden Kaymakam Eyüp Fırat, “Edindiğimiz rakamları duyunca ben de çok şaşırdım. Sadece bir günde Ölüdeniz Mahallemize 52 bin 460 araç girmiş. Bu araçlarda en kötü ihtimal dört kişi olduğunu düşünürsek, sadece bir günde Ölüdeniz' e 200 bin kişi girmiş.

Bu rakam çok ciddi bir rakam. İlçemizin en büyük gelir kapılarının başında turizm yer alıyor. Dolayısıyla ne kadar çok turist bölgemize gelirse, bizde o kadar çok seviniyoruz. Elimizden geldiğince trafiği rahatlatabilmek, misafirlerimizi rahat ettirebilmek adına Kaymakamlığımız, Belediyemiz, askerimiz ve polisimizle el birliğiyle gayret içindeyiz” dedi.

ALT YAPI SAĞLAM DURUMDA

Kaymakam Fırat, “Tahminlerimize göre ilçemizin nüfusu 1 milyonu geçmiş durumda. Jandarma ve emniyet müdürlüğümüzden elde ettiğimiz kayıtlar ve verilere göre çok ciddi rakamlarda ilçemizde misafir ağırlıyoruz. Biz tatil için misafirlerimizi Fethiye'ye davet ediyoruz. İlçemizin alt yapısı sağlam durumda” şeklinde konuştu.

NÜFUS 4 KAT ARTTI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise şunları söyledi;

*Ölüdeniz'de Kurban Bayramı nedeni ile inanılmaz bir yoğunluk var. Fethiye nüfusu şuan itibari ile 4 kat artmış durumda. Bu artışı belediyemize bağlı temizlik işleri müdürlüğünün verilerine bakınca da çok net olarak anlıyoruz. Normal günlerde ilçemiz genelinden 160 ton çöp çıkarken, bayram nedeni ile şuanda 468 ton çöp topluyoruz.

*İlçemizde Fethiye Belediyesi birimlerinin yanı sıra Kaymakamlık bünyesindeki ve diğer müdürlüklerimizin birimleri olarak hep beraber teyakkuzdayız. İlçemize tatil için gelen misafirlerimizin dönüş anına kadar teyakkuzda olacağız.

*Fethiye halkımız ve burada yaşayan insanların huzuru ve refahı için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz de.

TATİLE GİDECEKLERE UYARI

Fethiye'ye tatil için gelen tatilcilere çağrıda da bulunan Başkan Karaca, “Aylar süren pandemi sürecinin ardından ilçemizde tatilcilerimizi ağırlıyoruz. Onları burada görmekten dolayı da çok mutluyuz. Ama onlardan bir ricam var. Lütfen Fethiye'ye tatile gelmeden önce rezervasyonlarınızı yaptırın ve öyle gelin. Çünkü inanılmaz bir yığılma var. İlçemizdeki oteller, pansiyonlar ve villalar şuan dolmuş durumda. Hem kendi sağlıkları, hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın sağlıkları için lütfen rezervasyonlarınızı yaptırın ve öyle gelin” ifadelerini kullandı.