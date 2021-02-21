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İletişim Başkanı Altun: Unutmadık, unutmayacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Güncellenme: 18:52, 21/02/2021
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İletişim Başkanı Altun: Unutmadık, unutmayacağız

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK’nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı.

Altun, paylaşım ile birlikte “Eli kanlı terör örgütü PKK, 1984 yılından beri Türkiyede bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ediyor. Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKKnın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız!” dedi. 1 dakika 58 saniyelik videoda, katledilen sivillerin fotoğrafları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’de yaptığı konuşmada yer aldı. Video, ‘terörün her türlüsünü lanetliyoruz” ifadeleri ile son buldu.

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Yayınlanma Tarihi:18:51,