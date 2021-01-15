İlk Mustafa Kemal Atatürk Anıtı’nın planlarına kurul onayı

Türkiye’nin ilk anıt heykeli ve dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olan Sarayburnu'ndaki eser, İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’e yaptırıldı. Heykel, 1926 yılında tamamlanarak açıldı. Son yıllarda bakımsız hali ile gündeme gelen heykel için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelince temizlik için özel ekip kurdurdu ve çevresiyle ilgili de düzenleme yapılacağını açıkladı.

TESCİL KARARI PLANA GİRDİ

İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, Atatürk heykelini 2018 tarihli kararında “korunması gerekli, tescilli arkeolojik-tarihi sanat değeri olan anıt eser yapı” olarak tescillemişti. Tescil karanın planlara işlenmesi için Fatih Belediye Meclisi 5 Eylül 2019'da karar aldı. Karar onay için 2020 yılının Temmuz ayı oturumları sırasında İBB Meclisi'nde gündeme alındı.

İBB Meclisi'nde, anıtın yer aldığı parselin imar planlarındaki “parklar ve dinleme alanı” fonksiyonuna, kurul kararı doğrultusunda tescil taraması eklendi. Karar oybirliği ile kabul edildi. Yasalar çerçevesinde plan değişikliği kararı değerlendirilmek üzere tekrar koruma kuruluna gönderildi. Kurul da 8 Ekim 2020 tarihli kararı ile imar planı değişikliğini uygun buldu. Kurul kararı da tekrar 14 Ocak 2021 tarihli meclis oturumunda gündeme alındı oybirliği ile plana onay verildi.

KUTU: “KENTSEL SİMGE ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

21 Şubat 2018 tarihli kurul kararında “Sarayburnu Parkı içinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk heykelinin bulunduğu alan ve etrafındaki kentsel doku ve etkileşimi çerçevesinde taşınmaz kültür varlığı niteliği kazanmış olan anıtın çevresiyle birlikte kentsel bir simge özelliği taşıması nedeniyle ‘korunması gerekli, tescilli arkeolojik-tarihi sanat değeri olan anıt eser yapı' taramasının işlenmesine yönelik koruma amaçlı imar planı değişikliğinin ilgili belediyesinden istenmesine karar verildi” deniliyor. Kararda anıtın koruma grubu “1” olarak belirlenmişti.

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