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İlk oruç hangi gün tutulacak? İlk sahur ne zaman?

İslam alemi Ramazan'ın başlangıç tarihini ve Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Ramazan ve Ramazan'dan hemen sonra başlayacak Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler ve ilk oruç ne zaman tutulacak? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz…

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:45, 12/04/2021
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İlk oruç hangi gün tutulacak? İlk sahur ne zaman?

Ramazan ayı bereket ve rahmet ayıdır. İslam aleminde Ramazan ayındaki oruç, beş şarttan biridir ve her müslümanın yerine getirmesi gereken önemli bir ibadettir. Müminlerin ibadetlere ağırlık vererek 30 gün boyunca oruç tutacağı Ramazan ayı 13 Nisan günü başlıyor.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

İlk sahur 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece yapılacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

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