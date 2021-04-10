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İlk sahur, ilk oruç ne zaman? İşte 2021 Ramazan İmsakiyesi…

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayının başlangıcına çok kısa bir süre kaldı ve sahura kalkılacağı gün ve ilk oruç tarihi merak konusu oldu. Ramazan ayı ile beraber ilk sahur 12 Nisan gecesini 13 Nisan'a bağlayan gece gerçekleşecek. İşte Diyanet İmsakiye 2021 takvimi...

Güncellenme: 14:44, 10/04/2021
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İlk sahur, ilk oruç ne zaman? İşte 2021 Ramazan İmsakiyesi…

Türkiye genelinde Ramazan’ın ilk İmsak’ı Ardahan ve Iğdır'da, ilk iftar ise Hakkari'de açılacak. En hayırlı ay olarak nitelendirilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Sahur, imsak ve iftar vakitleri Ramazan imsakiyesi içerisinde yer alıyor.

İLK SAHUR, İLK ORUÇ NE ZAMAN?

12 Nisan gecesini 13 Nisan’a bağlayan gece gerçekleşecek. ve 13 Nisan’da ilk oruç tutulacak.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam alemi Ramazan'ın yaklaşması ile ile heyecan yaşarken bir yandan da Kadir gecesi ne zaman olacak merak ediyor. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir gecesi 2021’de 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek.

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