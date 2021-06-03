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İlker Başbuğ’dan Nazım Hikmet paylaşımı: Affet bizi

Usta şair Nazım Hikmet Ran'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulunan Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Anadolu’da bir çınar altını senden esirgediğimiz için utandım. Dedim ki, utanmazlığın haksızlığın diz boyu olduğu bir ülkede utanmak ayıp değil. Sen vatanseverliğin gümbür gümbür sesi, yüce Türk şairi affet bizi" ifadelerine yer verdi.

Güncellenme: 21:16, 03/06/2021
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İlker Başbuğ’dan Nazım Hikmet paylaşımı: Affet bizi

Usta şair Nazım Hikmet Ran ölüm yıl dönümünde anılıyor. Yurt dışında sürgündeyken memleket hasretiyle yaşamını 58 yıl önce bugün yitiren Nazım Hikmet ile ilgili Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabında Başbuğ, şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu'da bir çınar altını senden esirgediğimiz için utandım. Dedim ki, utanmazlığın haksızlığın diz boyu olduğu bir ülkede utanmak ayıp değil. Sen vatanseverliğin gümbür gümbür sesi, yüce Türk şairi affet bizi.”

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Yayınlanma Tarihi:21:07,