İller Bankası arsaları satışa sundu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İsteklilerin, geçici teminatlarını ve Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen diğer evrakları İLBANK Genel Müdürlüğü Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale, 6 Temmuz 2021 tarihinde saat 14:30’da İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çankaya Ankara adresinde gerçekleştirilecek.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

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