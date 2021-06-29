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İller Bankası arsaları satışa sundu

İller Bankası A.Ş. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kırklareli illerinde bulunan 11 adet taşınmazı açık artırma ile satışa sundu.

Güncellenme: 12:28, 29/06/2021
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İller Bankası arsaları satışa sundu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İsteklilerin, geçici teminatlarını ve Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen diğer evrakları İLBANK Genel Müdürlüğü Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale, 6 Temmuz 2021 tarihinde saat 14:30’da İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çankaya Ankara adresinde gerçekleştirilecek.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

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