İller Bankası sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan ilana göre; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli (İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alacak.

Sınav Ankara’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Banka web sayfasında ilan edilecek olup, Yurt İçi Hizmet Birimlerine atanan personel 6 yıl hiçbir şekilde Genel Müdürlüğe ve diğer Yurt İçi Hizmet Birimlerine tayin isteyemeyecek.

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