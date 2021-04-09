İmamoğlu, ‘Askıda Fatura’ya destek 40 milyon liraya ulaştı’ dedi, vatandaşları dayanışmaya çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yardım kampanyalarına destek çağrısında bulundu.

Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle yardımlaşmanın daha önce olmadığı kadar gerekli hale geldiğini vurgulayan İmamoğlu, “Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu zor günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi hiç ama hiç yalnız bırakmadık. Hem kendi kaynaklarımızla hem de siz hayırseverlerin katkılarıyla İstanbulluların hep yanında olduk” dedi.

“EVİNE EKMEK GÖTÜRME UMUDUNU YİTİREN İNSANLARIMIZIN SİZLERİN DESTEĞİNE İHTİYACI VAR”

Dayanışmayı Ramazan ayında daha da büyütmek için vatandaşlara çağrıda bulunan İmamoğlu, “Büyük bir iyilik hareketine dönüşen ‘Askıda Fatura' kampanyamız sizlerin katkısıyla tam 40 milyon liraya ulaştı. Ama ben kalpten inanıyorum ki bu ulvi hareketi kat ve kat büyütebiliriz. Salgın koşullarında her geçen gün gelirlerinden mahrum kalan ve evine ekmek götürme umudunu yitiren insanlarımızın, komşularımızın, hemşehrilerimizin sizlerin desteğine ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.

“TÜM HEMŞEHRİLERİMİ, İŞ İNSANLARINI, KURUMLARIMIZI BU ULVİ GÖREVE DAVET EDİYORUM”

İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

* Yine belediyemize yapacağınız ayni ya da maddi her türlü destek, belediyemize gelir kaydedilecek ve bilin ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadrolarının titiz çabalarıyla tam yerine, en çok ihtiyacı olan hemşehrilerimize ulaşacaktır. İhtiyaç sahiplerine dost eli uzatmak için belediyemizle irtibat kurabilir ve ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Bu vesileyle bütün hemşehrilerimi, iş insanlarını, kurumlarımızı bu güzel ve ulvi göreve davet ediyorum.

“BAĞIŞLARINIZI ÖZENLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ”

İmamoğlu, paylaştığı videoya, “Mübarek Ramazan ayında da dayanışmayı büyütelim. İster Askıda Fatura ile ister yapacağınız ayni ve nakdi yardımla bu güzel dayanışmaya katılabilirsiniz. Bağışlarınızı özenle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bilgi için ALO 153 ( İl dışı 0212 153 00 00 ) ‘askidafatura.ibb.gov.tr'” notunu düştü.

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