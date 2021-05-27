İmamoğlu bir yılın bilançosunu çıkardı: İsraf düzeninin belini kırdık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 yılı faaliyet raporu, İBB Meclisi'nin Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde oya sunuldu. İBB'nin 2020 yılına ilişkin faaliyet raporunu meclise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sundu.

2020 yılını özetleyen İmamoğlu, Mart 2020'de, corona virüs dünyada ve Türkiye'de hayatı alt üst etmeye başladığında 8 aylık bir yönetim olduklarını hatırlattı. İmamoğlu “Onlarca yıldır çözüm üretilmemiş İstanbul'un devasa sorunlarının üzerine, pandeminin neden olduğu yeni büyük ekonomik ve sosyal tahribatlar eklendi. Üstelik bir de, bu süreçte İBB'ye yönelik Türkiye tarihinde örneği görülmemiş trajikomik hukuksuzluklar, uygulamalar, dışlamalar ve engellemelerle karşı karşıya kaldık” dedi.

“TUHAF İŞLERLE KARŞILAŞTIK”

“Her yeni gün, 31 Mart ve 23 Haziran'da ortaya çıkan millet iradesini yok sayan, o yüce iradeyi bir türlü hazmedemeyen düşünce yapısının ürünü olan tuhaf işlerle karşılaştık” diyen İmamoğlu, bütün bu zorluklara rağmen, kararlılıkla hedeflerine yürümeye devam ettiklerini kaydetti.

“İSRAF DÜZENİNİN BELİNİ KIRMAYA BAŞLADIK”

Yıllardır ihmal edilmiş büyük sorunları çözmeye başladıklarını ifade eden İmamoğlu “İBB yönetimi olarak 2 yılda ‘israf düzeninin' belini kırmaya başladık, kırmaya da devam edeceğiz. Kamu kaynaklarını çarçur eden, fırsat eşitliğini, kentsel adaleti ve çevreyi umursamadan, betona, ranta ve kayırmacılığa dayalı iş yapma anlayışını kaldırıp attık. Ve 2 yılda İstanbul'da yepyeni bir düzen kurduk. Adalete, liyakate, kent yoksulluğuyla mücadeleye ve insana özene dayalı olarak kurduğumuz bu yepyeni düzen sayesinde, İstanbul'un atılım yılları başladı” dedi.

“MİLLETE HESAP VERECEKSİNİZ”

İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

* İBB'nin 23 Haziran'da tarihi oy oranıyla seçilmiş yönetimi olarak israf düzenine karşı aldıkları tedbirlerle, “İstanbul'un Atılım Yılları”nı başlattıklarını söyledi. İmamoğlu “Kentin geleceği ile ilgili tüm önemli kararları her seferinde ama, her seferinde milletle alacaksın.

* Her seferinde milletin sesine kulak vereceksin; asıl iradenin millet olduğunu bileceksin. Ve her seferinde millete hesap vereceksin. Bir kişiye değil, hangi görevi yaparsan yap millete hesap vereceksin.

* Millete hesap vermenin, sadece ahlaki ve hukuki bir sorumluluk değil, ama aynı zamanda büyük bir onur olduğunu hücrelerine kadar özümseyeceksin.

* Kim ne derse desin, ne tür engel çıkarılırsa çıkarılsın, hangi algı operasyonlarıyla atılımlarımızı küçümsemeye ve görmezden gelmeye çalışırlarsa çalışsınlar, İstanbul'da daha önce örneği görülmemiş bir yerel demokrasi anlayışı ve insanımızın yaşam kalitesini merkeze alan bir belediyecilik hayata geçiyor.

“DURMUYORUZ”

İmamoğlu “Gittiğiniz yolun doğru, haklı ve adil olduğundan eminseniz, hiçbir kimse, hiçbir engel, hiçbir iftira ve hiçbir algı operasyonu sizi durduramaz. Biz de durmuyoruz. Arayı öyle bir açacağız ki bizi göremeyecekler bile” dedi.

“25 YILDIR CESARET EDEMEDİĞİNİZİ YAPTIK”

Konuşmasında tartışma konusu olan Adalar'daki atların durumu ile ilgili açıklama yapan İmamoğlu şunları dile getirdi:

* Adalar'da 25 yıldır göz göre göre sokaklarda 300-400 atın katledilmesine son verdik. Her anında İstanbul Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü, belediyemizin yetkilileri, atların gönderildikleri şehirlerdeki tarım müdürlükleri, gönderilen kurumlar ortak karar alınarak, gönderme işinin tüm mali yükümlülüğünü de üstümüze alarak bazılarının anlayamayacağı şekilde torpil yapmadan, kayırma yapmadan bir canlıyı koruma taahhüdü üzerine en titiz uygulamalarla gönderildi.

* Tarım Bakanlığı'nın yetkisine aktarılmıştır. Takibi Tarım Bakanlığı'ndadır. Valimiz, Tarım Bakanı şahittir. Soru sorulurken üstüme almıyorum, dönüp arkama bakıyorum Tarım Bakanı yok. Gidin ona sorun. Allah için Adalar'da 25 yıldır katliama uğrayan canlıların sürecine son verildi. Sizin cesaret edip yapamadığınız işi yaptık diye canınızın yanmasını anlamakta zorluk çekiyorum. Alkışlama marifeni bile unutmuşsunuz, üzülüyorum size.

“SAKIN MÜDAHALE ETMEYİN”

İmamoğlu'nun konuşmasına AKP'li meclis üyeleri sık sık laf atarak müdahale etti. İmamoğlu oturumu yöneten İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'a “Sayın meclis başkanım bağıranlara sakın müdahale etme. Şaka yapmıyorum, gerçekten diyorum, keyif alıyorum. Devam etsinler, motive etsinler. Sakın müdahale etmeyin” dedi.

1.2 MİLYARLIK YARDIM

İmamoğlu İBB'nin 2020 yılı faaliyetlerinin genel özetini şöyle yaptı:

* Toplam 1,6 milyon haneye 1,2 milyar TL'lik destekle kent yoksulluğuyla mücadelede atılım yaptık. Suda yaptığımız toplam 4,6 milyar TL'lik indirimle aile bütçelerine dolaylı destek alanında atılım yaptık.

* Gerek rekabeti artırarak gerek israf düzeniyle mücadele ederek sağladığımız tasarruf neticesinde, İstanbul’un yoksul hanelerine yıllık bin 200 TL'den 16 bin 296 TL'ye kadar bütçe desteği atılımı yaptık. Ulaşıma sağladığımız 3,3 milyar TL'lik sübvansiyonla kent içi hareketlilikte atılım yaptık.

* 10 hatta başlattığımız inşaatlarla raylı sistem yatırımında tarihi atılım yaptık. İşbaşına geldiğimiz tarihten itibaren raylı sistemlere 4,46 milyar TL öz kaynak, 4,9 milyar TL eurobond satışı ve 3.83 milyar TL dış kredi olmak üzere 13,2 milyar TL kaynak ayırdık.

* 10 milyon metrekareyi aşan yeni yaşam vadileri inşaatlarıyla 16 milyonun yaşam kalitesine yatırımda büyük atılım yaptık. İstanbul'un 98 farklı noktasında 900 milyon TL'lik yatırımla su taşkını sorunlarını çözmek dahil pratik çözüm odaklı belediyecilikte atılım yaptık.

* Millet iradesinin yönetime katılması yolunda çeyrek yüzyıldır yapılmamış olanları yaparak yeni nesil yerel demokraside global çapta örnek olacak bir atılım başlattık. Şeffaflık, liyakat ve halka hesap verme başta olmak üzere sorumlu kamu yönetimi anlayışında atılım dönemini başlattık. “

“KAMU HİZMETİ BİR PARTİYE BAĞLI OLAMAZ”

* İsraf Düzeni”nin İstanbul'da yıllardır çöreklendiği alanları halkın yararına kullanmaya başladıklarını ifade eden İmamoğlu “Bu şehirde, gelmiş geçmiş en demokratik, en halkçı belediyecilik örneklerini bir bir hayata geçiriyoruz.

* Bize göre, bir devlet, bir belediye, bir kamu kurumu böylesi zamanlarda önceliklerini değiştirmeli ve yasalar dahilinde tüm gücüyle halkının yanında olmalıdır. Biz de öyle yapıyoruz. Ama biliyoruz ki, yolumuz uzun. Kamu hizmeti herhangi bir partiye bağlı, tek başına bir siyasi partinin üstleneceği bir iş değildir.

* Çünkü merkezi idare veya yerel idare dahil tüm devlet yapısı ve bütçesi kamuya aittir. Bir kişiye, bir aileye, bir avuç insana ait değildir. Millete ait olan yapı, bütçe ve hizmet ise partiye aitmiş gibi gösterilemez. Partiler gelir geçer, teferruattır.

* Biz görev yaparken atalarımızı örnek alıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Kanuni'nin ve aziz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan şaşmadan gitmek için çabalıyoruz. Çalışmayı, hizmet etmeyi ve insanlarımıza adil koşullar sağlamayı heyecanla seviyoruz.

* Yüce Allah bizi şaşırtmasın. Evlatlarımızın ve milletimizin karşısında bizi utandırmasın” diye konuştu. İmamoğlu, Covid 19 sürecinde kaybettikleri 56 mesai arkadaşını anarak konuşmasını bitirdi.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 2020 yılı faaliyetlerini şöyle sıraladı:

* 2020 yılı bütçemizde geçmiş yıllara oranla 4.2 milyar TL'lik tasarruf sağlayarak gereksiz harcamaların önüne geçtik.

* 2020 yılında, sosyal yardım bütçemizi artırdık ve 1.2 milyar TL'yi aşan bir bütçeyi hemşerilerimize yardım için kullandık. “İsraf Düzeni”nden kurtardığımız her bir kuruşu, bu güzel şehrin ihtiyaç sahibi güzel insanlarına aktardık.

KENT YOKSULLUĞU İLE NASIL MÜCADELE EDİLDİ?

* 45 bin 673 kişiye nakdi destek sağladık.

* 223 bin 325 aileye İstanbul Kart aracılığıyla destek olduk.

* 78 bin 797 yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuğuna eğitim desteği verdik.

* Bin 540 aileye tersine göç desteği sunduk.

* 123 bin 653 çocuğumuza yaklaşık 8 milyon litre süt desteği sağladık.

* Toplamda 63 bin 186 öğrencimize “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” verdik.

* 601 bin 907 aileye gıda destek paketi, 3 bin 557 kişiye aileye bebek paketi, 4 bin 97 aileye Aile Destek Paketi, 122 bin 486 anneye Anne kart ve 131 bin 928 aileye de kavurma dağıtarak toplamda 1,6 milyon civarında ailenin, annenin, çocuğun ve üniversiteli gencimizin dertlerine derman olmaya çalıştık.

* “İstanbul Bir Sahne” projemizle 6 bini a yakın müzisyene “İstanbul'da Perdeler Kapanmasın” projesiyle de 400'e yakın tiyatro ekibine Covid 19 koşullarında destek olduk.

* 3 bin 638 evsiz yurttaşımıza geçici veya kalıcı barınak, iaşe ve kıyafet sağladık. Ayrıca bir kısmını Bölgesel istihdam Ofisimizin marifetiyle işe yerleştirdik

* 5 bin 848 sağlık çalışanına toplamda 16 milyon TL'lik konaklama hizmeti ve 108 bin 702 kişilik kumanya hizmeti sağladık.

* Aş evlerinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 11 milyon insanımıza yeme, kumanya ve çeşitli ikramlarla hizmet verdik.

* Su faturalarında küçük hane halkını koruyacak düzenlemeler getirerek ailelerin su bütçesine yüzde 40'lara varan oranda destek olduk.

* İSKİ tarifelerinde yaptığımız indirimlerle halkımıza sağladığımız finansal destek miktarı bugün itibariyle 4,6 milyar TL'ye erişti.

* 117 köyümüzde yaşayan vatandaşlarımıza ücretsiz internet hizmeti sağladık.

* 2 bine yakın sosyal konutu tamamlayıp anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik, bir o kadarını da bu yıl içinde tamamlayacağız.

* 20 Yuvamız İstanbul'u faaliyete geçirdik ve çocuklarımıza hizmet vermeye başladık. 2021 yıl sonuna kadar Yuvamız İstanbul sayısını 50'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

270 BİN FATURA ÖDENDİ

* Askıda Fatura, “Askıda Aile Destek Paketi”, “Askıda Anne-Bebek Paketi” Askıda Ekmek gibi uygulamalarla toplum dayanışmayı harekete geçirdik. İhtiyaç sahiplerinin 270 bine yakın faturasının hayırsever vatandaşlar tarafından ödenmesini sağlayan bir iyilik hareketi başlattık.

* Bugün itibariyle vatandaştan vatandaşa yapılan iyilik hareketi yaklaşık 53 milyon TL, kurban bağışlarıyla birlikte ise 64 milyon TL'lik bir meblağa ulaştı.

16 BİN 347 KİŞİYE İŞ BULUNDU

* Açılan 13 adet Bölgesel İstihdam Ofisi aracılığı ile 16 bin 347 işsiz vatandaşımıza istihdam imkanı yarattık.

* Mayıs 2020'de zor durumdaki vatandaşlarımızdan kira alınmayacağını duyurduk. Bu kapsamda bugüne kadar kira konusunda vatandaşlarımıza sağladığımız destek miktarı 20 milyon TL'ye ulaştı.

ÖĞRENCİLERE DESTEK

* Öğrenci abonman ücretini 85 liradan 40 liraya indirerek öğrencilerimize toplam 323 milyon liralık destek sağlamış olduk.

* 0-4 yaş çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım imkanı tanıyarak168 bin kart sahibi anneye toplam 12 milyon yolculuk olanağı ve 47 milyon liralık destek sağladık.

* Pandemi döneminde özel otobüs işletmecilerine 558 milyon lira, özel deniz taşımacılarına 68 milyon lira, Metro İstanbul A.Ş.'ye 624 milyon lira olmak üzere, ulaşıma toplam olarak 1 milyar 250 milyon liralık sübvansiyon sağladık.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ULAŞIM DESTEĞİ

* Pandemi boyunca 226 bin 19 sağlık çalışanına 57 milyon 149 bin 762 kez ücretsiz ulaşım imkanı sağlayarak 230 milyon liralık destek verdik.

* 226 bin 19 sağlık çalışanına İSPARK otoparklarında ücretsiz park hakkı tanıyarak, 17 milyon liralık ek destek sağladık.

* Taksi, minibüs ve taksi dolmuşları 200 binden fazla kez dezenfekte ederek esnafımıza yaklaşık 10 milyon liralık destek sağladık.

BİNALARDA DEPREM İNCELEMESİ

* Deprem hazırlıkları kapsamında Mayıs 2021 itibarıyla Avcılar, Silivri, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Fatih, Güngören, Zeytinburnu ve Esenler ilçelerinde toplam 48 bin 577 binayı ziyaret edip, 15 bin 644 binada teknik incelemeler yaptık.

* 2020 yılı itibarıyla 8 ilçede 260 kilometrekarelik alanda mikro bölgeleme çalışmalarına başladık.

* Beşiktaş, Eyüpsultan, Sultangazi, Pendik ve Bayrampaşa ilçelerinde yaklaşık 659 hektar alanda kentsel dönüşüm amaçlı imar planı çalışmaları yaptık.

DURAN METRO İNŞAATLARI BAŞLADI

* Göreve geldiğimizde 1.5 -2 yıl öncesinde tümüyle durdurulmuş veya hiç başlanmamış şekilde devraldığımız 10 raylı sistem hattında, öz kaynaklarımızı, temin ettiğimiz kredileri ve tahvil ihracımız elde ettiğimiz fonları kullanarak inşaatlara başladık.

* 23 Haziran 2019'dan önce belediyemizce ihalesi yapılmış toplam 12 raylı sistem hattının uzunluğu 141,30 kilometreydi. Bu hatlardan toplam 103.80 km uzunluğunda olan 10 hattın inşaatları ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulmuş, diğer iki hattın inşaatları ise yavaşlamıştı.

* Haziran 2019 tarihinde 233 km olarak devraldığımız mevcut hat uzunluğunu, Mayıs 2021 itibari ile 260 km'ye yükselttik.

* 2021 yılında 2,9 km, 2022 yılında 17,4 km, 2023 yılında 40,8 km, 2024 yılında 14,1 km raylı sistem hattının hizmete açacağız.

* 2019-2024 yılları arasında yılda 20,44 km ortalama ile toplamda 102,2 km hattın hizmete açacağız.

* 2017 yılında eşzamanlı ihale edilip 2018 yılında durdurulmuş olan 7 ayrı hat ve 2017 yılı öncesi ihalesi yapılmış ve yine durmuş 3 ayrı hattın sözleşme bedeli 23,3 milyar lira iken 2 yıllık gecikme ve ülke ekonomisinin yönetim şekline bağlı döviz artışları sonucu bu hatların güncel sözleşme bedelleri toplamı 31,4 milyar liraya fırlamıştır. 2017 yılında Euro kuru 3.72 TL iken göreve geldiğimiz 2019 yılının Haziran ayında 2 katına çıkmıştı ve bildiğiniz üzere herhangi bir düşüş göstermeden bugüne kadar da hızla artmaya devam etti.

* Önceki yönetimlerin iş bilmezliği ve yanlış ekonomi tercihlerin İstanbul halkına sadece 10 metro inşaatındaki ek faturası tam 8,1 milyar liradır. Yapımı yavaşlatılmış diğer 2 metro hattıyla da beraber bu bedel 10 milyar lirayı aşmaktadır.

DERE ISLAHLARI TAMAMLANDI

* Ataşehir, Büyükçekmece, Bakırköy, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüp, Kağıthane, Şile, Tuzla ve Kartal gibi ilçelerimizde Ayamama Deresi ve Kurbağalıdere Yoğurtçu Parkı Moda Arası başta olmak üzere 20 derede ıslah çalışmalarını tamamladık.

* İstanbul'un dört bir yanında 33 derede yaptığımız ıslah çalışmaları ise bu yıl içinde tamamlanmış olacak. 4 milyon metrekare üzerinde yeşil alan geliştirerek İstanbulluların kullanımına açtık.

* İstanbullunun yaşam kalitesini yükseltecek 15 yaşam vadisi dahil 10 milyon metre kareden fazla yeşil alan projelerine başladık.

* İstanbul'un turizm potansiyelini artırmak, tarıma destek sağlamak, inovasyonu ve yaratıcılığı teşvik etmek için yaklaşık olarak 250 milyon liralık kaynak kullandık.

TARIMA DESTEK ÇALIŞMALARI

* 2020 yılında 701 çiftçiye toplam 3,6 milyon adet sebze fidesi desteğinde bulunduk. 2021 yılında ise 4,2 milyon adet yazlık sebze fidesi desteği vermiş olacağız. Buna ilave olarak 5,2 milyon adet kışlık fide desteği sağlayacağız.

* 2020 yılında vatandaşımıza 7 milyon liralık, 2021 yılında yaklaşık 9 milyon liralık fide desteği verdik. Bu yıl 2 milyon liralık kışlık fide desteği daha vereceğiz.

* Silivri ve Çatalca ilçelerinde 10 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda ekilmesini sağladığımız çeltik, buğday, arpa, yulaf ve mısırın hasadı gerçekleştirilmiştir.

* Belediyemize ait Pendik Kurna'da bulunan 25 futbol sahası büyüklüğünde bir alana buğday ekimi yapılarak üretime kazandırdık.

1 MİLYONLUK PATATES-SOĞAN DAĞITILDI

* Anadolu'nun çeşitli illerindeki üretici kooperatiflerden ihtiyaç sahibi ailelere 1 milyon TL tutarında patates, soğan ve limon başta olmak üzere 4 milyon liralık ürün dağıttık. Bakanlığın da uyanmasını sağladık.

* 2020 yılında yaklaşık 6,5 milyon litre süt aldık. Bugüne kadar çocuklarımızın süt ihtiyacı için 46 milyon TL'lik bütçe kullandık.

* Tüm İBB ailesinde çalışan kadın çalışan sayımız yaklaşık 2 bin 300 kişi arttı.