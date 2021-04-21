İmamoğlu duyurdu: Girişimcilere blok zincir desteği başlatıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB AB İlişkileri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, bir şehir laboratuvarı olarak adlandırılan ve içerisinde; kuluçka merkezi, atölye, çalışma alanı gibi bölümlerin bulunduğu metro hattında yer alan Zemin İstanbul’da girişimcilere blok zincir desteği verileceğini duyurdu.

Duyuruyu sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, “‘Blok zinciri’ ile ilgili girişimcilere destek verecek çalışmayı Zemin İstanbul’da başlatıyoruz. İBB olarak, dünyada gelişen yeni teknolojilere entegre olmak ve yeni ekonomilerle ilgili güvenli ve sağlıklı bilgiye dayalı çalışmalara destek vermek bizim görevimiz” açıklamasında bulundu.