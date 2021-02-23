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İmamoğlu duyurdu: İBB’den bir ilk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’de bir ilke imza atarak mahallelerini ilgilendiren imar plan değişikliklerini İstanbullulara SMS ile bildirecek. Yeni uygulamayı duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Artık gizli saklı imar planı değişikliği yok; her şey şeffaf, her şey erişilebilir” dedi.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 17:33, 23/02/2021
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İmamoğlu duyurdu: İBB’den bir ilk

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından önemli bir duyuru yaptı.

Askıya çıkarılan imar planı değişikliklerinin anında İstanbullularla SMS yoluyla paylaşılacağını açıklayan İmamoğlu “Artık gizli saklı imar planı değişikliği yok; her şey şeffaf, her şey erişilebilir. Türkiye'de bir ilk olan bu hizmetle İstanbul'da alınan her karardan haberiniz olacak. Askıya çıkarılan tüm imar plan ve değişiklikleri anında SMS ile paylaşılacak” dedi.

Plan değişikliklerinden haberdar olmak isteyenlerin https://planaski.ibb.gov.tr adresine girip  ‘haberdar ol’ sekmesine tıklayarak sisteme kayıt olmaları gerekiyor.

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