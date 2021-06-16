İmamoğlu duyurdu: İstanbul metroları internet erişimine açılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak İstanbul metrolarıyla ilgili müjde verdi. İmamoğlu “Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ediyorduk. Bugün İBB Meclis Komisyonu'ndan karar geçti. Sınırsız internet erişimi için çaba sarf eden herkese ve Meclis Üyemiz @taylanyildiz’a teşekkürler” dedi.

“İSTANBUL METROSUNA İNTERNET GELİYOR”

İmamoğlu'nun teşekkür ettiği İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız da sosyal medya hebasından “İstanbul metrosuna internet geliyor. Başardık. Birlikte çok güçlüyüz gençler. Bu emsal teşkil edecek. Umarım Ankara ve İzmir metrolarında da internet ivedilikle açılacaktır. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza binlerce teşekkürler Ekrem başkanım” diye yazdı. İBB Sözcüsü Murat Ongun da “İstanbul'un metroları nihayet internete kavuşuyor” paylaşımında bulundu.

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