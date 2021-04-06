İmamoğlu duyurdu: Ramazan pidesi 1.5 TL

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kentte satışa sunulacak pide fiyatlarının tarifesini bugün açıkladı. Fiyat tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İBB'ye bağlı Halk Ekmek'in üreteceği Ramazan pidesinin fiyatını sosyal medya hesabından açıkladı. İmamoğlu “Vatandaşlarımız Ramazan'da 365 gramlık pideyi 1.5 TL’den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz” dedi.

2018 YILINDAN BERİ 1 TL'YE SATILIYORDU

İstanbul Halk Ekmek 2020 yılında 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatına zam yapmayarak 1 TL olarak belirlemişti. Fırınlarda ise 350 gramlık sade pide 3 TL'ye satılmıştı. İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019 yılında da pide fiyatına zam yapılmamış, 2018 yılında olduğu gibi 1 TL'ye satışa sunulmuştu. Fırınlarda da 2019 yılında 350 gramlık Ramazan pidesi 3 TL'ye satılmıştı. Geçtiğimiz sene 300 gramlık pideler 1 TL olarak satılırken, bu sene 365 gramlık pideler 1,5 TL’ye satılacak.