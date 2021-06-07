İmamoğlu: Hükümet onay versin hemen başlarız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe-Sultanbeyli metro inşaatında incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında son günlerde AKP'lilerin tepkisine neden olan durdurulan Yenidoğan- Emek hattı ile ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, Çekmeköy-Sultanbeyli hattının Yenidoğan'a doğru giden kolunun dışındaki bölümüne yatırım onayı olduğu için kredi bulunduğunu ve çalışmaların başladığını anlatarak Sarıgazi'den başlayan Taşdelen ve Yenidoğan'a uzanan hattın ise yolcu talebi yeterli bulunmadığı için 2017 ve 2019'da reddedilerek yatırım planına alınmadığını söyledi.

“BİZ DE BAŞVURDUK REDDEDİLDİ”

Yeni yönetim olarak da yatırım onayı için başvurduklarını ve üçüncü kez ret kararı çıktığını ifade eden İmamoğlu “Yatırım onayı çıkmayınca kredi alma şansımız yok. Kredi bulduğumuz noktalarla ilgili hız verdiğimiz inşaatlarımız var, 10 metro hattında. 4 milyar liranın üzerinde öz kaynağımızdan para ayırıyoruz. Burası için 2.2 milyar lira lazım. Bizim totalde ayırdığımız öz kaynağın sadece yarısını buraya ayırmamız lazım ki bunu yapabilelim. Böyle bir gücümüz yok. Ama borçlandığımız takdirde yapabiliriz” diye konuştu.

“HATTI İPTAL ETMEDİK”

Emek-Yenidoğan hattını iptal etmediklerini vurgulayan İmamoğlu şunları söyledi;

*Buranın bir projesi vardır, iptal edilmemiştir. Merkezi hükümet tarafından onayı verilmediği için süreç yürümedi. Biz Çekmeköy-Sultanbeyli hattına bulduğumuz krediyi de buraya harcayamıyoruz. Yatırım onayı olmadığı için yurt dışından kredi de bulamıyorsunuz.

*Deprem ve çevre ile ilgili oluşturduğu risk açısından doldurmamız gerekti. Doldurduğumuz yerleri kredi bulduğumuzda açmamız bir ay sürer. Yatırım onayı ve kredi bulma çabalarımız devam edecek. Bugün feryat figan bağıranlar siyasetin en çirkinini yapıyorlar. Bir de kendimi ispat etmek isteyenler var siyaseten.

*Onlara da üzüntüyle bakıyorum. Keşke bizi arasalar bilgi alsalar. Bu hattı iptal etmedik, yapamadığımız için çevreye etkisi açısında doldurmak zorundaydık.

*İstanbullular ve orada yaşayan vatandaşlarımız merak etmesin hayatlarını riske atmamak adına doğru karar verdik. Hükümet onay versin krediyi bulur hemen başlarız. Bir ayda oraları açarız dert etmesinler.

“DEPREM GERCEĞİ VAR”

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin de hattın yüzde 4 seviyesinde durdurulduğunu belirterek “Tünel bile değil tünele erişim şaftları açılmış ve bırakılmış. 2017'den kalan şaftlar ömürlerini doldurdu. Deprem gerçeği de var. Aynı zamanda trafiği ve kentsel yaşamı engellediği için geçici bir imalatla kapatıyoruz. Kredi bulduğumuzda açmamız bir ayı bile bulmaz” dedi.

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